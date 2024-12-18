«Ювентус» интересуется Тонали и может продать Йылдыза и Фаджоли ради трансфера. «Ньюкасл» просит 55 млн евро (Corriere dello Sport)
Сандро Тонали может перейти в «Ювентус».
Туринский клуб попытается подписать полузащитника «Ньюкасла» в ходе зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.
Отмечается, что англичане хотят получить за итальянца 55 миллионов евро.
Для того, чтобы оформить этот возможный трансфер, «Ювентус», помимо Николо Фаджоли, может продать атакующего полузащитника Кенана Йылдыза за 35-40 миллионов евро.
В этом сезоне Сандро Тонали провел 14 матчей в АПЛ и сделал одну передачу. До перехода в «Ньюкасл» он выступал в «Милане».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Corriere dello Sport
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