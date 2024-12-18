«Ювентус» интересуется Тонали и может продать Йылдыза и Фаджоли ради трансфера. «Ньюкасл» просит 55 млн евро (Corriere dello Sport)

Сандро Тонали может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб попытается подписать полузащитника «Ньюкасла » в ходе зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что англичане хотят получить за итальянца 55 миллионов евро.

Для того, чтобы оформить этот возможный трансфер, «Ювентус », помимо Николо Фаджоли , может продать атакующего полузащитника Кенана Йылдыза за 35-40 миллионов евро.

В этом сезоне Сандро Тонали провел 14 матчей в АПЛ и сделал одну передачу. До перехода в «Ньюкасл» он выступал в «Милане».