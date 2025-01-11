Мерсон о Тонали: «Он будет следующим Родри. Выдающийся игрок»

Пол Мерсон высоко оценил игру Сандро Тонали.

«Думаю, он будет следующим Родри . Выдающийся игрок», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

В текущем сезоне АПЛ Тонали провел за «Ньюкасл » 18 матчей и отметился одной результативной передачей.

Напомним, итальянец вернулся в футбол в августе прошлого года, отбыв 10-месячную дисквалификацию за незаконные ставки.