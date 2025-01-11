Мерсон о Тонали: «Он будет следующим Родри. Выдающийся игрок»
Пол Мерсон высоко оценил игру Сандро Тонали.
«Думаю, он будет следующим Родри. Выдающийся игрок», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».
В текущем сезоне АПЛ Тонали провел за «Ньюкасл» 18 матчей и отметился одной результативной передачей.
Напомним, итальянец вернулся в футбол в августе прошлого года, отбыв 10-месячную дисквалификацию за незаконные ставки.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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