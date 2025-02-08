Ретеги сделал покер в игре с «Вероной» и с 20 голами лидирует в Серии А. Прежде у форварда был лишь один хет-трик
Матео Ретеги сделал покер и с 20 голами лидирует в Серии А.
25-летний форвард сборной Италии и «Аталанты» забил «Вероне» на 21-й, 25-й, 44-й и 54-й минутах матча 24-го тура Серии А (5:0, второй тайм).
Ретеги забил 20 голов в 22 матчах чемпионата Италии и на 5 мячей опережает Мойзе Кина из «Фиорентины» в списке лучших бомбардиров.
В этом сезоне Матео делал хет-трик в игре с бывшей командой, «Дженоа» (5:1), в октябре.
Летом «Аталанта» купила Ретеги у клуба из Генуи за 22+3 миллиона евро. До переезда в Бергамо у форварда не было ни хет-триков, ни покеров. Его статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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