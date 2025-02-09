Миятович о мадридском дерби: «Реал» заслуживал победу, второй тайм был одним из лучших в сезоне. Ничья – хороший результат, команда остается на первом месте»
Предраг Миятович считает, что «Реал» заслуживал победу над «Атлетико».
Клубы сыграли вничью (1:1) в матче 23-го тура Ла Лиги. «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков после 23 матчей, «Атлетико» отстает на 1 балл.
«В этом дерби каждая команда выиграла по тайму. В первом – «Атлетико», с голом и парой опасных моментов. А второй полностью остался за «Реалом».
В первой половине команда выглядела апатичной, без игры и потерянной, а во второй показала один из лучших таймов в сезоне. Именно так и нужно играть – смело, с желанием и интенсивностью, без страха, с высоким прессингом…
С таким подходом «Реал» даже заслуживал победу. Но и ничья – хороший результат, ведь команда остается на первом месте», – сказал бывший игрок и директор «Реала».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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