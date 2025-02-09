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  • У «Реала» было меньше 51 очка после 23 туров в последний раз в сезоне-2020/21. Тогда проиграли чемпионскую гонку «Атлетико»
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У «Реала» было меньше 51 очка после 23 туров в последний раз в сезоне-2020/21. Тогда проиграли чемпионскую гонку «Атлетико»

«Реал» набрал 50 очков после 23 туров Ла Лиги.

У мадридского клуба было меньше 51 очка после 23 туров в последний раз в сезоне-2020/21. Тогда «Реал» проиграл чемпионскую гонку «Атлетико».

На данный момент «Реал» идет первым, набрав 50 баллов. «Атлетико» второй, у них 49 баллов.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
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