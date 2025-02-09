У «Реала» нет побед над клубами топ-4 Ла Лиги в этом сезоне: 2 ничьих и 3 поражения против «Барсы», «Атлетико» и «Атлетика»
«Реал» не одержал ни одной победы над клубами топ-4 Ла Лиги в текущем сезоне.
В рамках Примеры мадридцы дважды сыграли 1:1 с «Атлетико», уступили «Атлетику» (1:2) и крупно проиграли «Барселоне» (0:4). Также «Реал» был разгромлен «блауграной» (2:5) в Суперкубке Испании.
«Реал» сохранил лидерство в Ла Лиге после дерби с «Атлетико». «Барса» сократит отставание до 2 очков при победе над «Севильей»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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