«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в 5 матчах Ла Лиги подряд – 4 ничьих и поражение
«Реал» не побеждает «Атлетико» в Ла Лиге 5 матчей подряд.
Сегодняшнее дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании завершилось ничьей со счетом 1:1.
«Реал» не побеждает «Атлетико» в 5 последних матчах Ла Лиги – у команды Карло Анчелотти поражение и 4 ничьих.
Последний раз «Реал» выигрывал дерби в рамках этого турнира в сентябре 2022 года (2:1).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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