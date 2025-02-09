«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в 5 матчах Ла Лиги подряд – 4 ничьих и поражение

«Реал» не побеждает «Атлетико» в Ла Лиге 5 матчей подряд.

Сегодняшнее дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании завершилось ничьей со счетом 1:1.

«Реал» не побеждает «Атлетико » в 5 последних матчах Ла Лиги – у команды Карло Анчелотти поражение и 4 ничьих.

Последний раз «Реал » выигрывал дерби в рамках этого турнира в сентябре 2022 года (2:1).