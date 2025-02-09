Представитель Сучича: «Был звонок из «Зенита», но в понедельник у Петара медобследование в «Интере»
«Зенит» интересовался хавбеком загребского «Динамо» Петаром Сучичем.
Об этом заявил владелец агентства, представляющего интересы 21-летнего игрока сборной Хорватии.
«По поводу интереса к Сучичу у нас был звонок из «Зенита», но в понедельник у Петара уже назначено медицинское обследование в «Интере».
Из «Спартака» с нами никто не связывался», – сказал Ивица Дзидич.
Сообщалось, что «Интер» купит Сучича за 14+2,5 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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