Представитель Сучича: «Был звонок из «Зенита», но в понедельник у Петара медобследование в «Интере»

«Зенит» интересовался хавбеком загребского «Динамо» Петаром Сучичем.

Об этом заявил владелец агентства, представляющего интересы 21-летнего игрока сборной Хорватии.

«По поводу интереса к Сучичу у нас был звонок из «Зенита », но в понедельник у Петара уже назначено медицинское обследование в «Интере ».

Из «Спартака» с нами никто не связывался», – сказал Ивица Дзидич.

Сообщалось , что «Интер» купит Сучича за 14+2,5 млн евро.