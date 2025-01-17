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«Интер» хочет подписать хавбека Хорватии Сучича и оставить его в аренде в загребском «Динамо» до конца сезона

«Интер» намерен приобрести Петара Сучича из загребского «Динамо».

«Нерадзурри» провели предварительные переговоры о трансфере 21-летнего центрального хавбека.

Миланский клуб планирует подписать дебютанта сборной Хорватии в январе и оставить его в аренде в Загребе до конца сезона, поскольку в настоящее время футболист травмирован.

В 17 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету Сучича 3 гола и 2 ассиста за «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoПетар Сучич
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возможные трансферы
logoсерия А Италия
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