«Интер» хочет подписать хавбека Хорватии Сучича и оставить его в аренде в загребском «Динамо» до конца сезона

«Интер» намерен приобрести Петара Сучича из загребского «Динамо».

«Нерадзурри» провели предварительные переговоры о трансфере 21-летнего центрального хавбека.

Миланский клуб планирует подписать дебютанта сборной Хорватии в январе и оставить его в аренде в Загребе до конца сезона, поскольку в настоящее время футболист травмирован.

В 17 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету Сучича 3 гола и 2 ассиста за «Динамо».