«Интер» предложил 12+3 млн за Сучича, «Динамо» Загреб просит еще процент при перепродаже. С хавбеком сборной Хорватии все согласовано (Jutarnji List)

«Интер» близок к приобретению полузащитника сборной Хорватии.

Jutarnji List сообщает, что заключение сделки о переходе Петара Сучича ожидается в ближайшие дни. Футболисту предложен контракт на пять лет, «нерадзурри» приняли все условия 21-летнего футболиста. При этом очевидно, что он останется в «Динамо » Загреб до лета.

Клубу Сучича «Интер» предложил 12 млн евро и еще 3 млн в виде бонусов. Хорватская команда пытается добиться включения пункта о перечислении определенного процента от суммы перепродажи полузащитника.

Отмечается, что Сучич также был интересен «Боруссии » Дортмунд, «Наполи » и «Атлетико », но «Интер» действовал активнее всех.

В этом сезоне Петар провел 12 игр в чемпионате Хорватии и забил 1 гол. Сейчас он восстанавливается от травмы.