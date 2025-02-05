«Интер» купит Сучича у загребского «Динамо» за 14+2,5 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

Петар Сучич перейдет в «Интер».

Миланский клуб договорился с загребским «Динамо » о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио.

«Нерадзурри» заплатят 14 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2,5 млн евро. Кроме того, хорваты получат 10% прибыли от перепродажи игрока.

Хавбек пройдет медосмотр в ближайшие дни и подпишет контракт на 5 лет.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии Сучич провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .