  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арендовать Фати намерен «Бешикташ». «Барса» хочет, чтобы вингер принял предложение
5

Арендовать Фати намерен «Бешикташ». «Барса» хочет, чтобы вингер принял предложение

«Бешикташ» намерен арендовать Ансу Фати до конца сезона.

Вингер «Барселоны» также интересен «Фенербахче», но «Бешикташ» более настойчив в стремлении заполучить 22-летнего испанца. Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

Сам Фати не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на то, что последние 4 матча провел в запасе, а сегодня не попадет в заявку на игру Ла Лиги с «Севильей».

«Блауграна», в свою очередь, пытается уговорить Фати принять предложение одного из турецких клубов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
logoАнсу Фати
возможные трансферы
logoБешикташ
logoБарселона
logoЛа Лига
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мигели о Ямале и Месси: «Я люблю Ламина, но сравнивать их слишком рано – посмотрите, что произошло с Фати. Лео уникален»
166 февраля, 19:44
Фати интересен «Аяксу». Амстердамский клуб ищет левого вингера
830 января, 08:46
Моуринью хочет видеть Фати в «Фенербахче». Клуб сделает «Барсе» предложение об аренде игрока с правом выкупа
1625 января, 21:44
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Реала» и «Атлетико», Щербакова на афише шоу Плющенко «Золушка», вылет «Челси» из Кубка Англии, рекорд Кучерова, титул дю Плесси, Матч звезд КХЛ и другие новости
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Эспаньолом»
44828 минут назад
Кубок Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
19849 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Венеции», «Наполи» примет «Удинезе»
4330 минут назад
Товарищеский матч. «Интер Майами» разгромил «Олимпию» из Гондураса – 5:0. У Месси 1+2, у Суареса гол и передача
13сегодня, 02:57
Анчелотти о пенальти в пользу «Атлетико» после ВАР: «Те, кто работают в футболе, не понимают этого. Судья находился рядом с эпизодом и видел, что происходит»
42сегодня, 02:22
У «Реала» нет побед над клубами топ-4 Ла Лиги в этом сезоне: 2 ничьих и 3 поражения против «Барсы», «Атлетико» и «Атлетика»
34сегодня, 01:20
Анчелотти об 1:1 с «Атлетико»: «Команда расстроена, потому что считает, что заслуживала победы. «Реал» полностью контролировал игру во 2-м тайме. Не помню моментов у наших ворот, кроме пенальти»
44вчера, 23:08
Симеоне об 1:1 с «Реалом»: «Атлетико» не хватало самообладания, мы действовали не так четко, как в других матчах. Обе команды думали, что могли бы добиться большего»
25вчера, 22:53
Экс-судья Барренечеа Монтеро о наступе Тчуамени на ногу Лино: «Контакт был, но я бы не назначил пенальти. Мяч уже прошел мимо, у них не было возможности сыграть в него»
75вчера, 22:40
Ко всем новостям
Последние новости
Коке провел 42-е мадридское дерби, до рекорда Рамоса – 1 матч
6 минут назад
«Селихов не сказал еще последнего слова в РПЛ. Травмы помешали полностью реализоваться – мог стать таким же важным вратарем, как Акинфеев». Экс-тренер голкиперов «Спартака» об Александре
334 минуты назад
«Наполи» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
56 минут назад
«Плимут» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 04:51
Вера об игре в РПЛ: «Со временем понимаешь, что не только ради денег. Нравится, что в России очень безопасно»
5сегодня, 04:39
Модрич провел 40-е мадридское дерби и лидирует среди иностранцев, обогнав Бензема
1сегодня, 04:26
Товарищеские матчи. «Крылья» сыграют с «Пари НН», «Рубин» – с «Нефтчи» Фергана, «Акрон» против китайского «Чжэцзяна»
сегодня, 04:04
Ларин покидает «Крылья». Он неофициально работал в клубе советником по молодежному футболу («СЭ»)
3сегодня, 03:49
Товарищеский матч. Чили разгромила Панаму – 6:1, Герра сделал хет-трик
1сегодня, 03:34
Аршавин о лицензии помощника главного тренера в РПЛ: «Пригодится ли – будем смотреть. Пока об этом не думаю, работаю в другой сфере»
4сегодня, 03:19
Рекомендуем