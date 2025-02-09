Арендовать Фати намерен «Бешикташ». «Барса» хочет, чтобы вингер принял предложение

«Бешикташ» намерен арендовать Ансу Фати до конца сезона.

Вингер «Барселоны» также интересен «Фенербахче », но «Бешикташ » более настойчив в стремлении заполучить 22-летнего испанца. Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

Сам Фати не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на то, что последние 4 матча провел в запасе, а сегодня не попадет в заявку на игру Ла Лиги с «Севильей».

«Блауграна», в свою очередь, пытается уговорить Фати принять предложение одного из турецких клубов.