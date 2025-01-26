Моуринью хочет видеть Фати в «Фенербахче». Клуб сделает «Барсе» предложение об аренде игрока с правом выкупа

Ансу Фати может перейти в «Фенербахче».

Жозе Моуринью хочет видеть 22-летнего вингера в своей команде, сообщает As. Португальский специалист был заинтересован в подписании испанца еще летом, но тогда Фати решил остаться в «Барселоне», поскольку надеялся получать там регулярную игровую практику.

Ожидается, что турецкий клуб начнет переговоры с каталонцами после ухода Аллана Сен-Максимена – «Фенербахче » недоволен игрой француза и обсуждает с «Аль-Ахли» расторжение аренды.

Клуб из Стамбула попытается взять Фати в аренду с правом выкупа. «Барселона » может настаивать на том, чтобы пункт о полноценном трансфере был обязательным.

В текущем сезоне Ла Лиги Ансу провел 4 матча, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь .