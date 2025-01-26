Моуринью хочет видеть Фати в «Фенербахче». Клуб сделает «Барсе» предложение об аренде игрока с правом выкупа
Ансу Фати может перейти в «Фенербахче».
Жозе Моуринью хочет видеть 22-летнего вингера в своей команде, сообщает As. Португальский специалист был заинтересован в подписании испанца еще летом, но тогда Фати решил остаться в «Барселоне», поскольку надеялся получать там регулярную игровую практику.
Ожидается, что турецкий клуб начнет переговоры с каталонцами после ухода Аллана Сен-Максимена – «Фенербахче» недоволен игрой француза и обсуждает с «Аль-Ахли» расторжение аренды.
Клуб из Стамбула попытается взять Фати в аренду с правом выкупа. «Барселона» может настаивать на том, чтобы пункт о полноценном трансфере был обязательным.
В текущем сезоне Ла Лиги Ансу провел 4 матча, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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