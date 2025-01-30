Фати интересен «Аяксу». Амстердамский клуб ищет левого вингера
Ансу Фати интересен «Аяксу».
Вингер «Барселоны» сыграл лишь 186 минут в этом сезоне. Каталонский клуб не против его ухода.
Помимо Фати, «Аякс» рассматривает на позицию левого вингера Рабби Матондо из «Рейнджерс», Оливера Эдвардсена из «Гоу Эхед Иглс» и Карлуша Боржеша из «Вулверхэмптона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: De Telegraaf
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