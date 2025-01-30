Фати интересен «Аяксу». Амстердамский клуб ищет левого вингера

Ансу Фати интересен «Аяксу».

Вингер «Барселоны» сыграл лишь 186 минут в этом сезоне. Каталонский клуб не против его ухода.

Помимо Фати, «Аякс» рассматривает на позицию левого вингера Рабби Матондо из «Рейнджерс», Оливера Эдвардсена из «Гоу Эхед Иглс» и Карлуша Боржеша из «Вулверхэмптона».