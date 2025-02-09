Модрич провел 40-е мадридское дерби и лидирует среди иностранцев, обогнав Бензема
Лука Модрич стал рекордсменом по участию в мадридских дерби среди иностранцев.
39-летний хавбек «Реала» провел 40-й матч против «Атлетико» (1:1) за карьеру, обогнав экс-одноклубника Карима Бензема, на счету которого 39 игр против «индейцев».
Третью позицию в списке занимает бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос – 33 матча.
В топ-5 также входят Ян Облак («Атлетико», 32), Криштиану Роналду (экс-«Реал») и Антуан Гризманн («Атлетико») – по 31 игре.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Педро Мартина в Х
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