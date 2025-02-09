Марсело чествовали на «Бернабеу» перед матчем с «Атлетико», Модрич вручил ему футболку «Реала» в рамке с автографами. Бразилец завершил карьеру накануне

«Реал» отдал дань уважения Марсело на «Сантьяго Бернабеу».

Бывшему защитнику «Реала», недавно объявившему о завершении карьеры, устроили чествование перед матчем с «Атлетико».

Марсело вышел на поле в сопровождении своих сыновей Энцо и Лиама. Болельщики встретили бразильца овациями.

Лука Модрич вручил ему футболку «Реала» в рамке, подписанную всеми игроками команды.

Фото: realmadrid.com