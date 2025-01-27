Пономарев о ЦСКА: «Нужно пару сильных форвардов, которые бегут вперед – как Угальде из «Спартака». Пьянич может любую передачу отдать, если будет предложение»
Ранее стало известно, что «Херенвен» получил последний взнос за трансфер вингера Чидеры Эджуке в московский клуб, который состоялся летом 2020 года.
Таким образом, армейцы закрыли задолженность перед нидерландским клубом, из-за которой получили трансферный бан. Сообщалось, что он должен быть снят.
«ЦСКА после снятия трансферного бана нужно купить нападающих! Армейцам просто необходимо усилить линию атаки, если есть деньги.
Полузащита и защита у команды хорошая, а вот забивать некому. Нужно пару сильных форвардов, которые бегут вперед, а не просто в ноги получают спиной к чужим воротам. Тогда будет толк.
Тем более, что Миралем Пьянич может любую передачу отдать, если будет предложение. В общем, красно-синим нужен такой игрок, как Манфред Угальде из «Спартака», – заявил бывший футболист ЦСКА.
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