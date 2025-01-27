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  • Пономарев о ЦСКА: «Нужно пару сильных форвардов, которые бегут вперед – как Угальде из «Спартака». Пьянич может любую передачу отдать, если будет предложение»
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Пономарев о ЦСКА: «Нужно пару сильных форвардов, которые бегут вперед – как Угальде из «Спартака». Пьянич может любую передачу отдать, если будет предложение»

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА необходимо приобрести нападающих.

Ранее стало известно, что «Херенвен» получил последний взнос за трансфер вингера Чидеры Эджуке в московский клуб, который состоялся летом 2020 года.

Таким образом, армейцы закрыли задолженность перед нидерландским клубом, из-за которой получили трансферный бан. Сообщалось, что он должен быть снят.

«ЦСКА после снятия трансферного бана нужно купить нападающих! Армейцам просто необходимо усилить линию атаки, если есть деньги.

Полузащита и защита у команды хорошая, а вот забивать некому. Нужно пару сильных форвардов, которые бегут вперед, а не просто в ноги получают спиной к чужим воротам. Тогда будет толк.

Тем более, что Миралем Пьянич может любую передачу отдать, если будет предложение. В общем, красно-синим нужен такой игрок, как Манфред Угальде из «Спартака», – заявил бывший футболист ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Владимир Алексеевич Пономарев
logoМиралем Пьянич
logoМанфред Угальде
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