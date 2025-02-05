«Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту». Пономарев о будущем хавбека «Локомотива»
«Пока о Батракове впечатление двоякое. Как бы не сломался он в психологическом плане. Совсем молодой еще, а его слишком много отмечают в прессе. Нельзя так, нужно поскромнее.
Он ведь еще, по сути, в детском саду. Если он не будет дальше над собой работать, то у него ничего не получится. Вот что страшное может произойти. Ему нужен тренер-воспитатель.
Буду с удовольствием за ним наблюдать. На парне очень большая психологическая, физическая и эмоциональная нагрузка. Это очень сложно. Дай бог, чтобы все получилось.
Что касается агента Батракова, то нельзя ребят портить деньгами. Но я не исключаю, что из-за ситуации с контрактом футболист окажется в другой российской команде. Мозгов ведь у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги там пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту. А если игрок сломается, не дай бог, так агент его бросит к чертовой матери! Будет жалко.
Конечно, если бы Батраков перешел в ЦСКА, я был бы рад. Если его продвинуть в ЦСКА, может, из него что-то бы получилось, если его воспитывать. Батраков бы пригодился ЦСКА», – сказал бывший защитник армейцев.
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