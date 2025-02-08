Мерсон о шансах «Арсенала» в ЛЧ: «Их только что уничтожил «Ньюкасл», а там соперники гораздо сильнее, так что будет сложно. А АПЛ может быть упущена уже в среду»

Пол Мерсон оценил шансы «Арсенала» на трофеи в этом сезоне.

«Канониры» накануне проиграли «Ньюкаслу » в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги (0:2) и вылетели, уступив с общим счетом 0:4.

«У них осталось два турнира, и, на мой взгляд, один из них может быть упущен уже в среду вечером. Если «Ливерпуль» победит «Эвертон», отрыв составит девять очков при оставшихся 15 матчах. Им пришлось бы проиграть четыре из них, что, на мой взгляд, невозможно. Для меня все решится в среду.

Я частично верил в «Арсенал» в Лиге чемпионов, но только что увидел, как их уничтожил «Ньюкасл» по сумме двух матчей. И – без какого-то неуважения – в плей-офф Лиги чемпионов есть команды гораздо сильнее «Ньюкасла», так что, на мой взгляд, им будет сложно.

Все зависит от того, с каким отставанием они закончат сезон, если не выиграют лигу. Если они снова станут вторыми, он [Микель Артета ] останется. Надеюсь, никто не подумает: “О, давайте сменим тренера”. Но он должен был быть готов воспользоваться спадом “Ман Сити” и этого не сделал, а вот «Ливерпуль» – сделал», – сказал бывший полузащитник «Арсенала » в эфире Sky Sports.