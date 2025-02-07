Вингер «Арсенала» Мартинелли может пропустить больше месяца из-за травмы бедра
Габриэл Мартинелли вернется не раньше марта.
Вингер «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра в игре с «Ньюкаслом» (0:2) в Кубке английской лиги.
По сведениям The Athletic, первые данные говорят о том, что бразилец может пропустить больше месяца, причем даже участие в игре с «Челси» 16 марта находится под вопросом.
В этом сезоне Мартинелли забил 6 голов в 22 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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