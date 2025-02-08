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Пеп о 115 нарушениях «Сити»: «Вердикт будет через месяц, думаю. Мы последние в топ-6 по чистым расходам за 5 лет – потому что много продаем»

Пеп Гвардиола высказался про дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

Напомним, АПЛ официально обвинила клуб в более чем 115 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Прошлогоднее слушание по делу проходило перед независимой комиссией с сентября по декабрь. Пока неизвестно, когда будет принято окончательное решение, однако ожидалось, что это произойдет в первом квартале 2025 года.

– Были ли рекордные инвестиции «Сити» в размере 180 млн фунтов в зимнее в трансферное окно вызваны вероятностью того, что клуб попадет под запрет на трансферы?

– Я думаю, через месяц будет вынесен вердикт и приговор. После этого мы узнаем мое мнение о происходящем.

Мои слова не убедят людей. Я знаю, что относительного это клуба все всегда «только о деньгах».

Но за последние 5 лет мы последние по чистым расходам среди топ-6 клубов. Даже после того, что мы потратили в это трансферное окно, мы далеки от «Челси», «Манчестер Юнайтед, «Арсенала», «Тоттенхэма». Даже от «Ливерпуля». Основная причина в том, что мы много продаем в последние сезоны, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

А вдруг это закупка «Сити» перед баном? Потому так и тратятся на молодежь

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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