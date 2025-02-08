Вильям Галлас: «Если «Арсенал» ничего не выиграет, у Артеты будет еще один год. Он работает уже пять лет – я не хочу ждать чемпионства еще пять»
Вильям Галлас высказался о будущем Микеля Артеты.
«Артета провел в «Арсенале» почти пять лет. Я не хочу ждать [чемпионства] еще пять лет.
Пять лет для тренера – это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что в футболе уже через год клуб может тебя уволить. Поэтому я думаю, что после этого сезона, если он не выиграет Премьер-лигу, если он ничего не выиграет, у него будет еще один год.
«Ливерпуль» потеряет несколько очков. Проблема «Арсенала» в том, что он не знает, когда это произойдет. Сможет ли он набрать максимальное количество очков за это время? Я не уверен», – отметил бывший защитник «канониров» в интервью Prime Casino.
Опубликовал: Александр Суряев
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