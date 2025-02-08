«Реал» – букмекерский фаворит в дерби против «Атлетико». Команда Симеоне не побеждает в гостях у «сливочных» с 2016 года
«Реал» примет «Атлетико» в дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги.
«Реал» – фаворит с коэффициентом 1.90. На «Атлетико» можно поставить за 4.30, на ничью – за 3.80.
Команда Диего Симеоне не побеждает в гостях у «сливочных» с 2016 года. Если «Реал» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.24.
Букмекеры ожидают, что игра получится результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.72, а тотал меньше 2,5 оценен в 2.15.
Матч пройдет 8 февраля. Начало – в 23:00 мск.
Симеоне не раз оставлял «Реал» без титулов. Еще поводы считать дерби ключевым в сезоне
Опубликовала: Венера Кравченко
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