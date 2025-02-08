Гвардиола о 2:1 с «Лейтон Ориент»: «Сити» много раз невероятно проявлял себя против таких команд. Мы провели очень хорошую игру и рады пройти дальше»

Пеп Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

Манкунианцы одержали волевую победу над «Лейтон Ориент » из третьего по силе дивизиона Англии в 4-м раунде Кубка страны (2:1).

– Ожидали ли вы, что матч с «Лейтон Ориент» будет таким сложным?

– Да! Потому что я знаю Кубок Англии с 2018 года. С матча против «Уигана » (0:1), который выбил нас, когда мы играли в меньшинстве.

Мы много раз проявляли себя невероятно против таких команд. Мы провели очень хорошую игру!

Это типичный матч Кубка Англии, вот почему это соревнование невероятно для болельщиков. Они поддерживали нас, мы знали, что соперник силен – умеет играть на пространстве, это очень хорошая и прекрасно управляемая команда.

Но мы создали много моментов. Они создали свои моменты, особенно в длинных, во вторых передачах. Потому что в этом турнире, Лигах 1 и 2, даже в Чемпионшипе они действительно хороши в этом. Но мы рады пройти [дальше], – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».