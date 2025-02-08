Слот о будущем ван Дейка: «Надеюсь продолжить работать с ним еще долго. Желаю ему крепкого здоровья»
Арне Слот надеется, что Вирджил ван Дейк останется в «Ливерпуле».
Контракт защитника с мерсисайдским клубом истекает в конце этого сезона. Главному тренеру команды вновь задали вопрос о будущем капитана на пресс-конференции.
«Первое, чего я ему желаю, – это крепкого здоровья. Я надеюсь продолжить работать с ним еще долгое время.
Впрочем, не думаю, что это вас удивит», – сказал Арне Слот.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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