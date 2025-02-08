Слот о будущем ван Дейка: «Надеюсь продолжить работать с ним еще долго. Желаю ему крепкого здоровья»

Арне Слот надеется, что Вирджил ван Дейк останется в «Ливерпуле».

Контракт защитника с мерсисайдским клубом истекает в конце этого сезона. Главному тренеру команды вновь задали вопрос о будущем капитана на пресс-конференции.

«Первое, чего я ему желаю, – это крепкого здоровья. Я надеюсь продолжить работать с ним еще долгое время.

Впрочем, не думаю, что это вас удивит», – сказал Арне Слот.