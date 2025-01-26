Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле»: «Сколько осталось матчей в этом сезоне? Надеюсь, это гарантировано, а что будет дальше, не знаю»

Вирджил ван Дейк высказался по поводу своего будущего.

Матч с «Ипсвичем» (4:1) стал для защитника 300-м в составе «Ливерпуля ». Его контракт истекает следующим летом.

«Я очень горд. Моя семья и мои дети были на стадионе, это особенный день. Возможно, вечером я позволю себе бокал красного вина, чтобы отпраздновать вместе с женой. Но это все. Затем фокус снова сместится на следующую игру.

Настанет день, когда я оглянусь на все, что произошло со мной в «Ливерпуле». Тогда я серьезно задумаюсь о том, чего добился здесь. Надеюсь, впереди будет еще много хорошего. У меня нет представления [сколько еще матчей ему предстоит сыграть].

Сколько осталось в этом сезоне? Надеюсь, это гарантировано, а что будет дальше, не знаю».

О проценте побед в «Ливерпуле» – 69,7%

«Это показывает, что до сих пор я справлялся довольно хорошо. Это заслуга всех – игроков, тренеров, болельщиков. Это хорошая статистика. Мы будем продолжать в том же духе», – сказал ван Дейк .