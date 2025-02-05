«Ван Дейк – один из лучших защитников в истории. Не удивлюсь, если он окажется в «Реале», «Барсе» или «Баварии». Фонте об истекающем контракте игрока «Ливерпуля»
Вирджил ван Дейк мог бы играть в «Реале», считает Жозе Фонте.
«Ван Дейк преуспевал бы в «Реале», «Барселоне», «Баварии», я бы не удивился, если бы в следующем сезоне он оказался в одном из этих клубов.
Эти команды будут искать настолько же надежных защитников и будут следить за ситуацией с контрактом ван Дейка.
Он все еще может играть на самом высоком уровне и доказал, что умеет следить за собой. У него не будет проблем с тем, чтобы играть на самом высоком уровне еще 3-4 года.
Даже если ван Дейк будет уже не таким быстрым, медленным он все равно не станет. И он только прибавит в выборе позиции и предугадывании действий. Он, несомненно, входит в число лучших защитников в истории футбола», – сказал бывший футболист «Саутгемптона» в интервью BoyleSports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Yahoo!
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