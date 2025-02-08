Рафинья о детстве в фавелах: «Горжусь, что пишу прекрасную историю, зная, откуда я родом. Пережитое там помогло мне вырасти в личном и профессиональном плане»
Рафинья высказался о своем детстве в бразильских фавелах.
«Расти в фавеле всегда сложно. У людей есть экономические трудности и мало возможностей выбраться из этой ситуации. В то же время очень приятно, когда у тебя получается, как это случилось со мной.
Я горжусь тем, что пишу прекрасную историю, зная, откуда я родом. Я стал тем, кем являюсь сегодня, благодаря всему, что я пережил в той среде. Это помогло мне вырасти как в личном, так и в профессиональном плане.
Из моего детства в Рестинге я лучше всего помню футбольные матчи с друзьями и кузенами и время, которое я проводил с бабушкой и дедушкой и всей семьей по воскресеньям», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью France Football
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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