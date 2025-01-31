Рафинья о Неймаре в «Сантосе»: «Вся Бразилия ждала его возвращения. Ему нужно восстановиться и вернуться на поле, это хорошо и для него, и для всех нас»

Рафинья высказался о возвращении Неймара в «Сантос».

Ранее 32-летний Неймар подтвердил свое возвращение в «Сантос».

«Не только я, но и вся Бразилия с нетерпением ждала возвращения Неймара в Сантос . Не только из-за того, что он значит для клуба, но и из-за всего, что он сделал в свой первый период в «Сантосе».

Я очень рад, что он вернется и снова начнет играть. Ему нужно восстановиться и вернуться на поле. Это хорошо и для него, и для всех нас», – сказал вингер «Барселоны».