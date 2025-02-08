Рафинья о «Барсе»: «Я знал, что буду важен для команды. Флик сразу сказал, что рассчитывает на меня. Хави постоянно это повторял, без него я бы не носил эту футболку»
Рафинья высказался о важности своей роли в «Барселоне» Ханси Флика.
«Когда его приход был официально оформлен, он позвонил мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться и позволило мне работать с полным спокойствием, чтобы достичь наилучшего уровня. Я знал, что буду важен для команды.
Хотя в прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Если бы он не был тренером «Барсы», я бы не носил эту футболку, которую всегда мечтал носить.
Хави был убежден, что при усердном труде я стану важным игроком», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью France Football.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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