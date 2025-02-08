  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья о «Барсе»: «Я знал, что буду важен для команды. Флик сразу сказал, что рассчитывает на меня. Хави постоянно это повторял, без него я бы не носил эту футболку»
5

Рафинья о «Барсе»: «Я знал, что буду важен для команды. Флик сразу сказал, что рассчитывает на меня. Хави постоянно это повторял, без него я бы не носил эту футболку»

Рафинья высказался о важности своей роли в «Барселоне» Ханси Флика.

«Когда его приход был официально оформлен, он позвонил мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться и позволило мне работать с полным спокойствием, чтобы достичь наилучшего уровня. Я знал, что буду важен для команды.

Хотя в прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Если бы он не был тренером «Барсы», я бы не носил эту футболку, которую всегда мечтал носить.

Хави был убежден, что при усердном труде я стану важным игроком», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью France Football.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoХави
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Рафиньи 36 (23+13) очков в 34 матчах сезона. Вингер «Барсы» ассистировал Феррану и Ямалю в игре с «Валенсией»
256 февраля, 21:50
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» и Шченсны готовы продлить контракт еще на сезон. Решение примут весной, основываясь на выступлениях вратаря
17 минут назад
«Зениту» интересен Ортис из «Фламенго». Клуб запросил информацию о 29-летнем центральном защитнике (Bolavip Brasil)
1018 минут назад
Вильям Галлас: «Роналду – самый совершенный футболист, его победный менталитет и работа – это что-то невообразимое. У Месси дар от Бога»
1929 минут назад
Как снимать спортдок в России и расти вместе с клубом? Читайте монолог режиссера сериала «Акрон» в РПЛ»!
45 минут назадТрибуна
«Аль-Ахли» исключил Фирмино из заявки на чемпионат. Нападающего хотели продать зимой, но он отклонил предложения
754 минуты назад
Егор Титов: «Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне – это реально! В суперматче с «Зенитом» посмотрим, на что готовы команды»
2057 минут назад
В Фонбет Кубке России могут появиться Высшая лига и Лига регионов. Предложение по новой схеме турнира направлено на согласование в РФС (Sport Baza)
46сегодня, 10:40Фото
Жерар Пике: «Барса» – более талантливая команда, «Реал» всегда будет страдать, когда сталкивается с ней. Но он стабильнее, у них более зрелые игроки»
38сегодня, 10:27
Миятович о «Реале» и судьях: «Когда нам оказывают «маленькую услугу», мы не жалуемся, верно? Были решения как против клуба, так и в его пользу – не стоит так сильно беспокоиться»
18сегодня, 10:24
У Пеньи и Флика состоялся «неприятный разговор». Вратарь, переставший играть за «Барсу» из-за опоздания, задумался о будущем в клубе (Diario Sport)
39сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Я с детства за «Реал», Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах
2 минуты назад
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити». Мармуш, Нико и Рейс играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
322 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «С нулем голов в РПЛ точно не закончит сезон – если забьет 5, будет шикарно. Его моральный настрой лучше сейчас»
627 минут назад
ПАОК отозвал запрос о переносе матча с ОФИ из-за отсутствия реакции от АЕК: «У Илиопулоса не хватило смелости хотя бы проголосовать против»
136 минут назад
Ерохин о «Зените»: «Настроен остаться, конечно. Все вопросы по контракту будут немного позже»
247 минут назад
Вера перешел бы в «Зенит», а не в «Спартак»: «Там перестройка, мы не понимаем, кто будет у питерцев в центре поля. У москвичей очень стабильный состав»
949 минут назад
Рябчук о Промесе: «Очень сильно скучает по «Спартаку», хочет вернуться. Он готов сразу выйти на поле»
2сегодня, 10:35
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Арабиан Фэлконс» и встретится с «Урарту», «Химки» обыграли «Женис»
сегодня, 10:24
Стример Мэддисон об отмене FM 25: «Было решено, что пора еще и женский футбол внедрить. Кому вообще нужно это говно #######? Надо не ###### заниматься, а игрой»
5сегодня, 10:15Игры
Дркушич о «Зените»: «Было много вариантов в Европе, но я хотел поиграть за клуб, который борется за чемпионство. Сделаем все, чтобы победить и в этот год»
3сегодня, 10:10
Рекомендуем