Рафинья о «Барсе»: «Я знал, что буду важен для команды. Флик сразу сказал, что рассчитывает на меня. Хави постоянно это повторял, без него я бы не носил эту футболку»

Рафинья высказался о важности своей роли в «Барселоне» Ханси Флика.

«Когда его приход был официально оформлен, он позвонил мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться и позволило мне работать с полным спокойствием, чтобы достичь наилучшего уровня. Я знал, что буду важен для команды.

Хотя в прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Если бы он не был тренером «Барсы», я бы не носил эту футболку, которую всегда мечтал носить.

Хави был убежден, что при усердном труде я стану важным игроком», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью France Football.