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  • Егор Титов: «Болельщиков «Спартака» по всей России очень много. Видим по регионам: везде «Спартак», «Спартак» и только «Спартак»
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Егор Титов: «Болельщиков «Спартака» по всей России очень много. Видим по регионам: везде «Спартак», «Спартак» и только «Спартак»

Егор Титов высказался о популярности «Спартака» в России.

– Год назад вы рассказывали о насыщенном графике мероприятий. Сейчас в вашей жизни ничего не изменилось. Вы также ездите на различные мероприятия, недавно были в Армении. Нравится?

– Да, мероприятий много. Нас помнят болельщики. Я не один такой востребованный – есть еще Тихонов и Аленичев. Сейчас Андрей Валерьевич работает, но многие просят его!

Это говорит о том, что болельщиков «Спартака» по всей России очень много. Я видел опрос на одном сайте, что в России более 19% болеют за «Зенит». Не готов утверждать, что это так. Мы видим по регионам: везде «Спартак», «Спартак» и только «Спартак», – заявил экс-капитан красно-белых.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoЗенит
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАндрей Тихонов
logoЕгор Титов
logoДмитрий Аленичев
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