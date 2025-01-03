Егор Титов: «Болельщиков «Спартака» по всей России очень много. Видим по регионам: везде «Спартак», «Спартак» и только «Спартак»

Егор Титов высказался о популярности «Спартака» в России.

– Год назад вы рассказывали о насыщенном графике мероприятий. Сейчас в вашей жизни ничего не изменилось. Вы также ездите на различные мероприятия, недавно были в Армении. Нравится?

– Да, мероприятий много. Нас помнят болельщики. Я не один такой востребованный – есть еще Тихонов и Аленичев . Сейчас Андрей Валерьевич работает, но многие просят его!

Это говорит о том, что болельщиков «Спартака » по всей России очень много. Я видел опрос на одном сайте, что в России более 19% болеют за «Зенит ». Не готов утверждать, что это так. Мы видим по регионам: везде «Спартак», «Спартак» и только «Спартак», – заявил экс-капитан красно-белых.