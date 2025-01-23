Сергей Юран: «Москва – эпицентр футбола. Питер – это одна команда, а в столице собраны клубы первой пятерки, это история. В другом направлении размышлять кажется неправильным»
Сергей Юран считает Москву футбольной столицей России.
«Какой город является футбольной столицей России? Ну, в Москве-то сколько клубов! Вот и весь ответ, на мой взгляд. Здесь и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо», и «Локомотив», это армия болельщиков.
Самым футбольным по этим критериям, на мой взгляд, кажется Москва. Потому что Питер – это одна команда, а здесь, в столице, собраны клубы, и клубы первой пятерки нашей, это история. Поэтому, наверное, в другом направлении размышлять кажется неправильным, при всем уважении к питерцам...
Да, там армия болельщиков, вопросов нет, они любят свой клуб, но если брать в целом, то, наверное, Москва – эпицентр футбола», – сказал экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем