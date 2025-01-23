Сергей Юран: «Москва – эпицентр футбола. Питер – это одна команда, а в столице собраны клубы первой пятерки, это история. В другом направлении размышлять кажется неправильным»

Сергей Юран считает Москву футбольной столицей России.

«Какой город является футбольной столицей России? Ну, в Москве-то сколько клубов! Вот и весь ответ, на мой взгляд. Здесь и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо», и «Локомотив», это армия болельщиков.

Самым футбольным по этим критериям, на мой взгляд, кажется Москва. Потому что Питер – это одна команда, а здесь, в столице, собраны клубы, и клубы первой пятерки нашей, это история. Поэтому, наверное, в другом направлении размышлять кажется неправильным, при всем уважении к питерцам...

Да, там армия болельщиков, вопросов нет, они любят свой клуб, но если брать в целом, то, наверное, Москва – эпицентр футбола», – сказал экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран.