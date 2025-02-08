Егор Титов: «Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне – это реально! В суперматче с «Зенитом» посмотрим, на что готовы команды»
Егор Титов ждет чемпионства «Спартака» уже в этом сезоне.
«Конечно же здорово, что Угальде остается в «Спартаке». Надеюсь, что за него не предложат большие деньги, когда надо наступить себе на горло и отдавать. Есть конкуренция, и я уверен, что она всегда будет.
Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне. Это реально!
Через три тура после возвращения РПЛ у нас суперматч с «Зенитом». Здесь и посмотрим, на что готовы команды: питерцы с приобретениями и потерями и красно-белые после сборов.
Наш чемпионат жив и интересен, хорошие трансферы за большие деньги. Надеюсь, что еврокубки к нам скоро вернутся», – сказал бывший капитан «Спартака» Титов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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