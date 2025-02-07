«Спартак» покупками говорит: «Мы принимаем вызов и готовы дать бой «Зениту». В клубе понимают, что игра идет». Аршавин о трансферах красно-белых
Андрей Аршавин прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке.
«Я надеюсь, что фаворитом пока остается «Зенит». Главным фаворитом.
Но в «Спартаке» понимают, что игра у команды идет. И этими покупками «Спартак» говорит: «Мы принимаем вызов и готовы дать бой «Зениту» на весеннем отрезке».
«Спартаку» нужна глубина состава. Им еще нужен игрок в центр полузащиты. Хочется такого игрока, который точно даст качества», – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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