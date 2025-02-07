Руслан Литвинов: «Мы скучаем по Промесу. Он в любое время мог бы усилить «Спартак»
Руслан Литвинов считает, что Квинси Промес усилил бы «Спартак».
«Сегодня с Промесом не виделись, но до этого он приезжал к нам в отель, мы пообщались. Он расспрашивал про Россию, мы рассказали, что в этом году европейская зима, можно спокойно играть в футбол.
Мы все скучаем по нему, ждем, когда вернется. Думаю, он в любой момент мог бы усилить «Спартака», – сказал Литвинов.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем