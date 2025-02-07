Руслан Литвинов: «Мы скучаем по Промесу. Он в любое время мог бы усилить «Спартак»

Руслан Литвинов считает, что Квинси Промес усилил бы «Спартак».

«Сегодня с Промесом не виделись, но до этого он приезжал к нам в отель, мы пообщались. Он расспрашивал про Россию, мы рассказали, что в этом году европейская зима, можно спокойно играть в футбол.

Мы все скучаем по нему, ждем, когда вернется. Думаю, он в любой момент мог бы усилить «Спартака», – сказал Литвинов.