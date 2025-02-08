Дркушич о «Зените»: «Было много вариантов в Европе, но я хотел поиграть за клуб, который борется за чемпионство. Сделаем все, чтобы победить и в этот год»

Ванья Дркушич рассказал, что отказался от предложений в Европе ради «Зенита».

«У меня были варианты в Европе, но я хотел поиграть за клуб, который борется за чемпионство. «Зенит» – такой клуб, так что принять решение о переходе было нетрудно. Интерес был из многих стран – я уже и забыл, из каких (смеется). Было очень много вариантов.

Цели в год столетия мне не надо было объяснять. Когда перешел в «Зенит», знал, что клуб всегда борется за чемпионство. Сделаем все, чтобы и в этот год стать чемпионами.

Что касается адаптации, Страхиня Эракович, с которым мы были знакомы раньше, очень помогает мне. Других ребят в команде уже тоже знаю, так что адаптация прошла очень легко», – сказал защитник сине-бело-голубых.

Ванья Дркушич: «Мне говорили, что «Зенит» на уровне «Реала» и «Баварии» – я уже это почувствовал. Это лучшее продолжение моей карьеры»

«Зенит» – лучший клуб России, народная команда». Дркушич о петербуржцах