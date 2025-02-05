Ванья Дркушич: «Мне говорили, что «Зенит» на уровне «Реала» и «Баварии» – я уже это почувствовал. Это лучшее продолжение моей карьеры»
Ванья Дркушич высоко оценил уровень «Зенита».
«После чемпионата Европы у меня было много вариантов, в том числе и «Севилья». Но в конце концов я решил, что «Зенит» для меня – лучшее продолжение карьеры.
Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что «Зенит» – это уровень «Реала» и «Баварии». Я здесь несколько дней, но уже почувствовал этот высокий уровень», – сказал защитник «Зенита» и сборной Словении.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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