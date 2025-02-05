Ванья Дркушич: «Мне говорили, что «Зенит» на уровне «Реала» и «Баварии» – я уже это почувствовал. Это лучшее продолжение моей карьеры»

Ванья Дркушич высоко оценил уровень «Зенита».

«После чемпионата Европы у меня было много вариантов, в том числе и «Севилья ». Но в конце концов я решил, что «Зенит» для меня – лучшее продолжение карьеры.

Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что «Зенит» – это уровень «Реала » и «Баварии». Я здесь несколько дней, но уже почувствовал этот высокий уровень», – сказал защитник «Зенита » и сборной Словении.