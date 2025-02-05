Агент Дркушича согласен, что «Зенит» сравним по силе с «Реалом» и «Баварией»: «Конечно, он на уровне топ-клубов Европы»

Агент Ваньи Дркушича подтвердил слова клиента о силе «Зенита».

– Как проходит адаптация Вани Дркушича в «Зените»? Всем ли он доволен?

– Его адаптация проходит хорошо. Он всего пару дней с командой, и пока все отлично.

– Ваня сказал, что «Зенит» – это уровень «Реала» и «Баварии». Разделяете его мнение о том, что петербургский клуб настолько сильный?

– Конечно, «Зенит» находится на уровне топ-клубов Европы, – сказал Младен Ратковица.