Дркушич о переходе в «Зенит»: «Знал, что у меня есть необходимые качества. Принять решение было просто»

Ванья Дркушич считает, что готов играть в «Зените».

Защитник сборной Словении перешел в петербургский клуб из «Сочи» в августе и тут же оказался в аренде в «Црвене Звезде ».

Сообщалось , что Дркушич досрочно вернется в «Зенит » после январских матчей белградцев в Лиге чемпионов.

«К тому моменту я играл в России уже 2,5 года. Мне нравилась моя жизнь в России. И все мы знаем, что «Зенит» значит в мире футбола и конкретно в России.

Скажу честно: когда я приехал в РПЛ , с самого начала моей целью было подписать контракт с «Зенитом». Я знал, что у меня есть необходимые качества. И когда я узнал, что они мной интересуются, принять решение было довольно просто», — сказал Дркушич .