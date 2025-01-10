Дркушич о переходе в «Зенит»: «Знал, что у меня есть необходимые качества. Принять решение было просто»
Ванья Дркушич считает, что готов играть в «Зените».
Защитник сборной Словении перешел в петербургский клуб из «Сочи» в августе и тут же оказался в аренде в «Црвене Звезде».
Сообщалось, что Дркушич досрочно вернется в «Зенит» после январских матчей белградцев в Лиге чемпионов.
«К тому моменту я играл в России уже 2,5 года. Мне нравилась моя жизнь в России. И все мы знаем, что «Зенит» значит в мире футбола и конкретно в России.
Скажу честно: когда я приехал в РПЛ, с самого начала моей целью было подписать контракт с «Зенитом». Я знал, что у меня есть необходимые качества. И когда я узнал, что они мной интересуются, принять решение было довольно просто», — сказал Дркушич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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