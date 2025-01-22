«Барселона» хочет обсудить продление контракта с Пеньей
Иньяки Пенья может продлить контракт с «Барселоной».
Действующее соглашение 25-летнего вратаря с каталонским клубом рассчитано до июня 2026 года.
По информации Mundo Deportivo, в «блаугране» хотят обсудить с испанцем продолжение сотрудничества. У «Барсы» есть желание решить этот вопрос до начала следующего сезона.
В текущем сезоне Ла Лиги Пенья провел 15 матчей и пропустил 18 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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