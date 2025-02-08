Мбаппе о первом дерби с «Атлетико»: «Реал» должен победить, и мы сделаем все для этого»

Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от своего первого дерби против «Атлетико».

«Мадрид » сегодня примет «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени. «Сливочные» опережают «матрасников» на одно очко.

«Это будет отличный матч, и он очень важен. Я впервые сыграю в этом дерби. Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим.

Я всегда играю на победу, этот матч важен для нас и фанатов «Реала». Цель – побеждать всегда, особенно в матчах с «Атлетико », когда они так близки к нам в таблице. Мы должны победить и сделаем все для этого.

Болельщики всегда нас поддерживают, уверен, на «Бернабеу » будет прекрасная атмосфера, как и всегда. Надеюсь, фанаты помогут нам победить и показать, что мы лучшая команда», – сказал нападающий «Реала» Мбаппе в интервью RM Play Sessions.