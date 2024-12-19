Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о долге «Химок» за Веру: «Миллион до сих пор не выплачен. До ареста Садыгова обещали, что 18 декабря поступят деньги, рассчитаются»

Василий Еремякин рассказал о долге «Химок» перед «Оренбургом» за Лукаса Веру.

– У нас не получилось продать Веру по максимальной цене. Зимой 2024-го «Локо» предлагал разбить сумму трансфера на несколько траншей – чуть ли не до первого квартала 2026-го. Сумму мы согласовали – 3 миллиона, а вот схема нас не устроила. Мы не кредитная организация, не могли пойти на такую длительную рассрочку. Правильно или неправильно поступили тогда – вопрос, учитывая, что через полгода мы продали Веру в «Химки» за 1 миллион.

– Который до сих пор не выплачен?

– Который до сих пор не выплачен. В декабре я говорил с генеральным директором «Химок» Николаем Оленевым. Он обещал, что 18 декабря в «Химки» начнут поступать деньги – и они рассчитаются. Правда, это было еще до домашнего ареста Туфана Садыгова (18 декабря «Химки » объявили об уходе Оленева – Спортс’’) – сказал в интервью Спортсу’’ бывший президент «Оренбурга».

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