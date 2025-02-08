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Гафин о судьях: «Хочется, чтобы были более прозрачные коммуникации, чтобы они не казались некой закрытой кастой, которая общается непонятным языком»

Дмитрий Гафин призвал к более прозрачной коммуникации с арбитрами.

— Клубы РПЛ в последние пару лет очень много критиковали главу Департамента судейства РФС Милорада Мажича. Есть ли среди условий поддержки Дюкова смена самого сербского специалиста или корректировка принципов его работы?

— Мы не можем говорить о каких-то условиях, но по той информации, которая у меня есть, переизбранный президент РФС заинтересован в нормализации ситуации вокруг судейства и в том, чтобы градус скандальности был понижен.

В этой связи я надеюсь, что будут предприняты шаги, которые приведут к улучшению качества судейства и коммуникации между судейским корпусом с одной стороны и клубами, лигой, болельщиками – с другой. Чтобы мы понимали, что происходит, поскольку судейство является интегральной частью большого футбольного продукта. Все заинтересованы, чтобы качество судейства и качество освещения и коммуникации были улучшены.

— Как вы себе представляете практическую реализацию идеи улучшения качества коммуникации?

— Я думаю, все допускают то, что судейские ошибки есть и будут. Но всем хочется, чтобы у нас были более прозрачные коммуникации с судьями, чтобы судьи не казались некой закрытой кастой, которая с нами общается непонятным языком. Поэтому я и говорю про коммуникационную составляющую. Мне кажется, ее улучшение может снять часть тех проблем, которые накопились.

— За пять с половиной лет работы в футболе были периоды, когда вас максимально устраивало судейство?

— Да, безусловно были. Например, вторая часть прошлого сезона. Поэтому я думаю, что в деятельности Мажича есть немало положительных моментов, — не буду этого отрицать. Но есть и вещи, которые необходимо подкорректировать. Надеюсь, все это будет реализовано, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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Дмитрий Гафин
ЭСК РФС
Милорад Мажич
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