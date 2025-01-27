РФС готов предложить Мажичу новый контракт, если он изменит работу ЭСК и методы. В целом его работой довольны
Милорад Мажич может продолжить работу в российском футболе.
РФС готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования в случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы работы, сообщает «Спорт-Экспресс».
В частности, речь идет о заключениях ЭСК РФС, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости Мажича в общении со СМИ.
В целом РФС доволен работой Мажича за последние полтора года.
Серб возглавил департамент судейства РФС в июне 2024 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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