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  • Николаев о судействе при Мажиче: «Даже за самую грубую ошибку – работа на ВАР на 1-2 игры в туре, где получишь чуть меньше денег. Разве это наказание?»
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Николаев о судействе при Мажиче: «Даже за самую грубую ошибку – работа на ВАР на 1-2 игры в туре, где получишь чуть меньше денег. Разве это наказание?»

Алексей Николаев оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

Как вам работа Мажича?

– Можно относиться по-разному, многие оценивают противоречиво. Судейство за последние годы не стало намного лучше или намного хуже. Просто есть моменты, которые не нравятся людям. Это связано с тем, о чем мы уже говорили – с закрытостью. Каждому судье не надо высказываться после матча о своей работе, но есть руководитель, который мог бы давать какую-то разъясняющую информацию.

Система назначений арбитров – всегда судьи несли ответственность за свою работу. Сейчас в таких финансовых условиях и с такой загруженностью, тем более, когда нет дефицита арбитров, когда человек совершает ошибку, ЭСК ее признает, а он выходит судить следующую игру – объяснить это невозможно. И конечно хочется, чтобы было больше доверия к молодым судьям, которые входят в основной состав арбитров РПЛ, но редко получают назначения на игры в качестве главных судей.

Уже даже клубы и РПЛ говорят о том, что ЭСК дискредитировал себя, оправдывая ошибки арбитров…

– У многих такое мнение. Ни один здравомыслящий футболист или тренер не может понять, для чего это делается. Более того, иногда есть очень похожие эпизоды, которые трактуются по-разному, но оба момента поддерживает ЭСК. И тогда путаница начинается даже у судей. И так правильно, и так правильно, а как тебе быть в такой ситуации?

Нельзя на черное говорить белое, поэтому и все вылилось в конфликт интересов. Клубы абсолютно правильно задают вопросы. Хочется пожелать, что если в дальнейшем сохранится ЭСК в таком составе, то чтобы решения и формулировки, принимаемые нашими иностранными коллегами, были адекватными и понятными для всех.

Причем до Мажича не было такой практики, что ошибившийся арбитр судит в следующем туре…

– И не надо было ничего придумывать. Я проводил «золотой» матч между ЦСКА и «Локомотивом» в 2014-м, мне перед этим не давали назначения два тура, потому что я мог ошибиться в каком-то из матчей и лишиться возможности работать в этой игре.

Сейчас даже за самую грубую ошибку максимальным наказанием является работа в ВАР-центре на одну-две игры в туре, где получишь чуть меньше денег. Разве это наказание? И объяснение, что задача стоит не наказать арбитров, а провести следующий тур без скандалов – не работает, так быть не должно.

Судьи начинают чувствовать себя безнаказанно?

– И это тоже. Плюс у любого человека, который ставит перед собой цели чего-то добиться, возникнет логичный вопрос: «Почему человек ошибся и продолжает работать, а я не сужу? – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
ЭСК РФС
Милорад Мажич
logoАлексей Николаев
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