Витинья о 4:1: «ПСЖ» воспользовался слабой стороной «Монако» — защитой. Хорошо чувствуем друг друга в атаке»
Витинья оценил победу над «Монако» (4:1) в Лиге 1.
«Мы провели хороший матч против сильной команды. Они правда мощные, с ними всегда нелегко. Я думаю, что мы воспользовались слабой стороной «Монако» — защитой. «ПСЖ» показал хорошую игру и заслуженно увозит победу.
Думаю, главная черта «ПСЖ» в этом сезоне — это работоспособность. Все стараются, все бегают вперед-назад, даже нападающие. Это хорошо и для меня, и для команды. Хорошо чувствуем друг друга в атаке», — сказал полузащитник «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Okko Спорт
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