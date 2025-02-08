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Витинья о 4:1: «ПСЖ» воспользовался слабой стороной «Монако» — защитой. Хорошо чувствуем друг друга в атаке»

Витинья оценил победу над «Монако» (4:1) в Лиге 1.

«Мы провели хороший матч против сильной команды. Они правда мощные, с ними всегда нелегко. Я думаю, что мы воспользовались слабой стороной «Монако» — защитой. «ПСЖ» показал хорошую игру и заслуженно увозит победу. 

Думаю, главная черта «ПСЖ» в этом сезоне — это работоспособность. Все стараются, все бегают вперед-назад, даже нападающие. Это хорошо и для меня, и для команды. Хорошо чувствуем друг друга в атаке», — сказал полузащитник «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Okko Спорт
logoПСЖ
logoМонако
logoВитинья
logoлига 1 Франция
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