«ПСЖ» ни разу не проиграл в 21 матче со старта сезона Лиги 1 в 3-й раз в истории
«ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1) в рамках чемпионата Франции.
Парижане ни разу не проиграли в 21 матче со старта сезона Лиги 1 в третий раз в истории, ранее – в чемпионатах-2015/16 и 1985/86.
В текущем турнире «ПСЖ» одержал 16 побед, 5 раз сыграл вничью и на 13 очков опережает идущий вторым «Марсель», у которого на игру меньше.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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