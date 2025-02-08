«ПСЖ» ни разу не проиграл в 21 матче со старта сезона Лиги 1 в 3-й раз в истории

«ПСЖ » разгромил «Монако» (4:1) в рамках чемпионата Франции.

Парижане ни разу не проиграли в 21 матче со старта сезона Лиги 1 в третий раз в истории, ранее – в чемпионатах-2015/16 и 1985/86.

В текущем турнире «ПСЖ» одержал 16 побед, 5 раз сыграл вничью и на 13 очков опережает идущий вторым «Марсель», у которого на игру меньше.