Хавбек «Акрона» Джурасович: «Дзюба – лучший футболист в истории России»
Алекса Джурасович считает Артема Дзюбу лучшим игроком в истории России.
«Нападающий «Акрона» Артем Дзюба – лучший футболист в истории России.
Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил чемпионат мира 2018 года, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную против Испании», – сказал сербский полузащитник «Акрона».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем