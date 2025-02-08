Хавбек «Акрона» Джурасович: «Дзюба – лучший футболист в истории России»

Алекса Джурасович считает Артема Дзюбу лучшим игроком в истории России.

«Нападающий «Акрона» Артем Дзюба – лучший футболист в истории России.

Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил чемпионат мира 2018 года, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную против Испании», – сказал сербский полузащитник «Акрона».