Хавбек «Акрона» Джурасович о Дзюбе: «Маэстро, делает волшебство на поле. На нем строится наша атака»
Алекса Джурасович назвал Артема Дзюбу маэстро.
– Артем Дзюба – маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нем строится наша атака.
Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, – это волшебство.
– Уже испытали на себе его шутки?
– Да, он постоянно смеется над моим завершением.
На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа», – сказал полузащитник «Акрона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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