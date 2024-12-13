Хавбек «Акрона» Джурасович о Дзюбе: «Маэстро, делает волшебство на поле. На нем строится наша атака»

Алекса Джурасович назвал Артема Дзюбу маэстро.

– Артем Дзюба – маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нем строится наша атака.

Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, – это волшебство.

– Уже испытали на себе его шутки?

– Да, он постоянно смеется над моим завершением.

На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа», – сказал полузащитник «Акрона».