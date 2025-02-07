Хавбек «Акрона» Джурасович о любви сербов к Путину: «Мы братские народы и очень любим друг друга. Наши болельщики поют российские песни на матчах»
Алекса Джурасович объяснил, почему в Сербии любят Владимира Путина.
– Я слышал, как сербские болельщики поют российские песни на матчах! Сербы всегда с большой любовью относились к России!
– Почему сербы так любят Владимира Путина?
– Все дело в том, что сербы и русские – братские народы и очень любят друг друга! – сказал сербский полузащитник «Акрона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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