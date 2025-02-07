Алекса Джурасович объяснил, почему в Сербии любят Владимира Путина.

– Я слышал, как сербские болельщики поют российские песни на матчах! Сербы всегда с большой любовью относились к России!

– Почему сербы так любят Владимира Путина?

– Все дело в том, что сербы и русские – братские народы и очень любят друг друга! – сказал сербский полузащитник «Акрона ».